Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL’DA HAVA 20 DERECE OLACAK

İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, en yüksek sıcaklığın 20 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kocaeli’de sıcaklığın 21, Bursa’da 21, Çanakkale’de 22 ve Kırklareli’nde 19 derece olması bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde yerel yağışların etkili olacağı değerlendirilirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebileceği bildirildi.

6 BÖLGEDE SİS VE PUS BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği için özellikle sabah saatlerinde trafikte dikkatli olunması gerekiyor.

BATI KARADENİZ VE KARADENİZ’İN BAZI KESİMLERİNDE SAĞANAK

Yağışların Batı Karadeniz genelinde etkili olması bekleniyor. Bolu ve Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren, Zonguldak çevrelerinde ise aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde de yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer ise üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.