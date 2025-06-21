Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni sıcak hava dalgasına ilişkin uyarılarda bulundu. Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava nedeniyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava ile yerel sağanaklar etkili olacak. Marmara’nın güneydoğusu, Göller Yöresi, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile bazı İç Anadolu illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenirken, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Meteoroloji, sıcak hava dalgasının Pazartesi gününden itibaren etkisini artırarak ay sonunda Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar yaşanacağını duyurdu. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalarda dikkatli davranmaları gerektiğini vurguladı.