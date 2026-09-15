Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava kütlesinin etkisiyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bu durumun 4 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

SONBAHAR ETKİSİ BAŞLADI

Yurt genelinde sonbahar etkisi kendini göstermeye başladı. Sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşerken, 17 şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar azalacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklık bugün 25 derece olarak ölçülecek. Eylül ayının ilk iki haftasında megakentte yazdan kalma hava etkisi görülürken, bu haftadan itibaren sonbaharın izleri belirginleşti. Hafta sonu 30 derecelerde seyreden hava sıcaklığı bugün 25 dereceye kadar geriledi.

Yarın İstanbul dahil birçok şehirde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok ilde sıcaklıklar düşecek ve neredeyse bütün kentlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

DİĞER ŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR

Ankara'da sıcaklık bugün 25 derece olacak. İzmir'de ise hava 31 derece olarak öngörülüyor. En yüksek sıcaklıklar Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 35 derece olması bekleniyor.