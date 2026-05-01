Türkiye’de kendisini kısa süre gösteren bahar havası yerini yeniden soğuk hava dalgasına bıraktı. İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde yağış ve sağanak yağış görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji yağışlı ve soğuk havanın bitişi için tarih verdi. Raporda, sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceğinin belirtildiği açıklamada, kara bulutların önümüzdeki hafta başında dağılarak yerini güneşli günlere bırakacağı bildirildi.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, bugünden itibaren Marmara’nın doğusu (İstanbul'un doğu ilçeleri dahil), Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacak.

İstanbul genelinde bulutlu hava hakim olurken, doğu kesimlerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece azalmasıyla birlikte kış koşulları geri dönecek; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek.

Rüzgarın ise Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

8 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 8 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:

Amasya Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Çorum Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Kastamonu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar Yağışı, Kuvvetli Yağış Ordu Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Samsun Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Sinop Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Tokat Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Tunceli Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Yurdun tamamında 1-4 Mayıs tarihleri arasında yağışlı havanın hakim olması beklenirken, bugün başlayan soğuk hava dalgasının Perşembe gününden itibaren güneşli günlerin başlayacağı kaydedildi.

Meteoroloji sıcaklıkların yükseleceği tarih için 7 Mayıs’ı işaret etti.