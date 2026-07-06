İstanbul'da geçen cumartesi etkili olan ‘süper hücre’ kentte hayatı felç etti.



Üsküdar, Beşiktaş, Sultangazi, Esenler ve Kağıthane gibi pek çok bölgede yollar göle dönerken traņk kilitlendi. Haņf taşıtlar ve vatandaşlar yollarda sürüklenirken, alt geçitleri su basması nedeniyle araçlar mahsur kaldı.





SICAKLIKLAR DÜŞECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-11 Temmuz tarihli haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Megakent başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak azalarak mevsim normallerine, yer yer ise bu normallerin altına kadar gerileyecek.



Rapora göre; perşembe ve cuma günleri İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağmurun, şiddetli gök gürültüsüyle yağması bekleniyor.





ANADOLU'DA DA ETKİLİ



Bu hafta Trakya, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.