Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Haziran hava durumu raporunu paylaştı Buna göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak Cumartesi gününden itibaren poyrazın da etkisi ile sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek ve hafta sonunda birçok kentte yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde perşembe ve cuma günü de yağış beklenmiyor. Yurt genelinde havaların az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR

Fakat MGM müjdeli haberi verdi. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak, yağmur birçok bölgede etkisini gösterecek. Hafta sonu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde görülecek olan yağışlı hava; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde de etkili olacak.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN AZALACAK

Yurda giriş yapacak poyraz ile beraber termometrelerde gözle görülür bir düşüş görülecek. İstanbul'da bugün 35 derece seviyelerine kadar çıkacak olan hava, pazar günü yağışla beraber 25 dereceye kadar inecek.