Türkiye yağışlı bir mayıs geçirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda ülke geneli için yeni bir uyarı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, ülke genelinde günün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlara olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.