Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de beklenen yağışlara ilişkin değerlendirmesinde, “Şiddetli bir yağış bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Karadeniz sahil kesimi; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Giresun'a kadar olan bölgede çok şiddetli yağış var. İstanbul'da şiddetli yağış var, oralarda çok şiddetli yağış var. Buralardaki derelerin taşma ihtimali çok yüksek. Afete dönüşme ihtimali var” ifadelerini kullandı.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batı kesimleri, Eskişehir’in kuzeyi, Konya, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Giresun çevreleri, Kayseri’nin güney ve doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta’nın doğusu, Çankırı, Karabük çevreleri, Bolu’nun güney kesimleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli’nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu’nun kuzey kesimleri ve Ordu’nun batısında ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklık düşüyor, rüzgar kuvvetleniyor

Hava sıcaklıklarının hâlihazırda mevsim normalleri civarında seyrettiği, ancak kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ile Marmara’da ise rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, özellikle Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Eskişehir’in kuzeyi, Konya’nın kuzey ve batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu, Sivas çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Çankırı ve Karabük çevreleri, Bolu’nun güney kesimleri ve Hatay kıyılarında kuvvetli yağış (21-50 kg/m²) beklendiğini açıkladı.

Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli’nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu’nun kuzey kesimleri ve Ordu’nun batısında ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış (51-100 kg/m²) öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Toz taşınımı uyarısı

Marmara ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin edilirken, olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde beklenen hafif toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli olunması istendi.

35 il için uyarı

Meteoroloji, İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı verdi.