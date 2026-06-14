Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 22 il için uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı verilere göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.