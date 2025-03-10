11 Mart 2025 Salı günü, Türkiye genelinde hava durumu oldukça çeşitlilik gösterecek.

Ülkenin büyük bölümünde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak.

Güney Ege, Batı Akdeniz, Orta Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzey bölgeleri ve Ankara çevresinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Daha yüksek rakımlı yerlerde, özellikle Orta Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Toros Dağları’nda yağışların karla karışık yağmur ya da tamamen kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde Hava Durumu

Batı Karadeniz Bölgesi’nde ise 11 Mart günü hava parçalı bulutlu olacak ve özellikle bölgenin doğu kesimlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Rüzgarlar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden, Beaufort ölçeğine göre 3 ila 5 kuvvetinde esecek; bu da orta hızda bir rüzgar anlamına geliyor. Denizde dalga yüksekliği 1.0 ile 2.0 metre arasında değişecek. Görüş mesafesi genel olarak iyi olacak, ancak yağış anlarında azalabilir.

Sıcaklık Durumu ve Afrika’dan Gelen Sıcak Hava Dalgası

Sıcaklık açısından, Türkiye’nin batı ve orta kesimlerini etkileyen önemli bir gelişme dikkat çekiyor. Cezayir’den gelen sıcak hava kütlesi, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasına neden olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar