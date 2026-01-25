Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olurken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına riski bulunuyor. Antalya için özel uyarı yapılırken, İstanbul’da ise sağanak yağışların 4 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANTALYA İÇİN SAĞANAK UYARISI

MGM'nin Antalya özelinde uyarısında bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı; Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın merkez ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL'A 4 GÜN YAĞMUR YAĞACAK

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre ise megakent İstanbul'da yarın sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu yağışların Perşembe gününe kadar etkili olması öngörülüyor.