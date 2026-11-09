Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 9 Kasım Pazartesi gününe ilişkin raporuna göre İstanbul'da gece saatlerinde sağanak, Kars'ta ise aralıklı kar yağışı bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Raporda güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ GECE BEKLENİYOR

Marmara'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken bölgenin batısında akşam ve gece saatlerinde sağanak tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 13 derece olması, sağanağın gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Çanakkale ve Kırklareli'nde akşam, Bursa'da ise gece saatlerinde yağış öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların Çanakkale ve Bursa'da 14, Kırklareli'nde 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

EGE KIYILARINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Ege'de Afyonkarahisar dışında kalan illerde gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

İzmir'de akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken en yüksek sıcaklığın 17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Muğla'da da gök gürültülü sağanak, Manisa ve Denizli'de gece yağmur ve sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların Muğla'da 14, Manisa'da 15, Denizli'de 16 derece olması öngörülüyor.

KARS VE ERZURUM'DA GÜNDÜZ EKSİ 1 DERECE

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kars'ta aralıklı kar yağışı tahmin edilirken hem Kars'ta hem de Erzurum'da en yüksek sıcaklığın eksi 1 derece olması öngörülüyor.

Bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Van'da en yüksek sıcaklığın 3, Malatya'da 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE DALGALAR 3 METREYİ BULABİLİR

Ordu çevreleri ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Samsun'da akşam yağmur, Trabzon ve Rize'de aralıklı sağanak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların Samsun'da 13, Trabzon'da 11, Rize'de 10 derece olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de denizde rüzgarın sabah saatlerinde yer yer 8 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin bazı kesimlerde 3 metreyi bulabileceği öngörülüyor.

ANKARA'DA 8, ANTALYA'DA 20 DERECE

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken batı kesimlerinde bulutluluğun zamanla artacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların Ankara ve Konya'da 8, Eskişehir'de 10, Nevşehir'de 5 derece olması bekleniyor.

Akdeniz'de yağış öngörülmüyor. Parçalı bulutlu havanın beklendiği bölgede en yüksek sıcaklıkların Antalya'da 20, Adana'da 18, Hatay'da 16 ve Burdur'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 11, Mardin'de 9, Siirt'te 12 ve Şanlıurfa'da 14 derece olması öngörülüyor.