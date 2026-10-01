Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise Marmara ve Ege bölgelerinde kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.