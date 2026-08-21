Türkiye, Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinde. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağını, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 45 derece ve üzerine çıkacağını belirtti.

"2026'NIN EN SICAK DÖNEMİ OLACAK"

Tek, "Bu sıcak hava dalgası Ağustos’un 22’sinden itibaren pik noktaya çıkacak. Yani cumartesi, pazar, pazartesi, salı ülke genelinde o yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız" dedi. Geçtiğimiz haftalarda kuzey bölgelerde serin havanın etkili olduğunu, ancak bu haftadan itibaren sıcak havanın tekrar kuzey ve orta bölgelere yayıldığını anlatan Tek, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz'de de sıcaklıkların arttığını, bazen 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklıkların görüldüğünü ifade etti.

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık değerlerinin 40-42 dereyelerden 45 derece ve üzeri değerlere çıkacağını belirten Tek, Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 40 derecelere, Ege'de Aydın civarında 41-42 derecelere ulaşılacağını söyledi. Başkent Ankara'da sıcaklıklar yer yer 33-34 dereceye, İstanbul'da ise 32-33 dereceye çıkacak. İstanbul'da bazı ilçelerde 35-36 dereceye, bazı ilçelerde ise 29-30 derecede kalınacak.

Tek, "Bu, ülkemiz için önümüzdeki günlerde oluşacak en yüksek ve süre açısından en uzun sıcak hava dalgası olacak. 2026’nın aslında en sıcak dönemi olacak diyebiliriz" diye konuştu. Sıcaklıkla birlikte nemin de artacağını, özellikle kıyılarda hissedilen sıcaklığın 32-33 derecelere kadar yükselebileceğini belirten Tek, binaların güneşten gelen radyatif enerjiyle ısınarak şehirde ısı adası oluşturduğunu ve evlerin içini bunaltıcı hale getirdiğini anlattı.

YAZ DAHA UZUN SÜRECEK

Yaz mevsiminin daha uzun süreceğine dikkat çeken Tek, Eylül ve Ekim aylarında sıcaklıkların ortalamaların üzerinde devam edeceğini, Ekim ve Kasım aylarında özellikle güney ve orta kesimlerde yağışların artacağını, uzun vadede yağışlar açısından riskler bulunduğunu belirtti.

Sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti. Mert Tokmak, "Su, birkaç hafta öncesine kadar soğuktu ama şimdi biraz daha ısınmış. Havalar da şu an güneşli, bulut yok. Güzel" dedi. Şevval Ören, "Çalışırken çok bunalıyoruz. Evde de genel olarak sıcaklar çok etkiliyor bizi. Biz de sahile atalım kendimizi, biraz rahatlayalım diye düşündük" diye konuştu. Salih Arazıcı ise, "Bugün ve yarın sıcaklıklar zirvede olacak. Biz de bugünden kendimizi sahile attık, serinlemek için" ifadelerini kullandı.