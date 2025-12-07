Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yurdun büyük çoğunluğunda soğuk hava etkisini gösteriyor.

Buna göre; Doğu Karadeniz'de hafta boyu aralıklarla yağış alacak; İç Anadolu'da da Kayseri ve Sivas çevrelerinde de yağmurun hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da da dün geceden beri devam eden yağışların ardından yarın da yağmur yağacağı tahmin ediliyor; megakentte perşembe günü de yağmur bekleniyor.

Yurtta önümüzdeki 4-5 günlük hava durumunu Sözcü.com.tr'ye değerlendiren hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik; serin ve yağışı havanın yurdu etkisi altına aldığına dikkat çekti.

Önümüzdeki 4–5 gün boyunca kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten Çelik, "Aslına bakarsak sadece Marmara’nın batısında ve Ege Bölgesi’nde yağış yok; onun dışında ülkemizin tamamında bu hafta yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak; ancak rakımı 1500 metrenin üzerinde olan yerlerde—yani Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda - karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde göreceğiz diyebiliriz" dedi.

ORTA KARADENİZ'E DİKKAT

Çelik'in değerlendirmeleri şöyle:

"Bugün için Marmara Bölgesi’nde, özellikle Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağışlar vardı. Bir de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağışları gördük. Yarın için baktığımızda Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağış var. Bunun dışında Mersin çevreleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak kuvvetli yağışları göreceğiz.

Önümüzdeki 4–5 güne baktığımızda, yağışlar özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde görülürken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz; mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek diyebiliriz."

Üç büyük ili de değerlendiren hava tahmin uzmanı şunları söyledi:

"Ankara’da bugün akşam saatlerinde hafif bir yağmur var. Daha sonrasında iki gün yağış yok; ancak Çarşamba ve Perşembe günü yine çok kuvvetli olmayan yağmur yağışlarını göreceğiz.

İstanbul’da bugün için kuvvetli sağanak yağışlar vardı; yarın da yağış devam ediyor. Salı ve Çarşamba günü yağış yok; ancak Perşembe günü tekrar yağış göreceğiz.

İzmir’de ise önümüzdeki 4–5 gün için herhangi bir yağış beklentimiz yok; hava parçalı bulutlu olacak diyebiliriz."

Kuvvetli yağışın özellikle yarın için Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde görüleceğini belirten Çelik, "Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli olmasında fayda var. Ayrıca bu sistem, önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de yağışlara sebep olacak. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğusunda yarın ve takip eden bir iki gün boyunca yoğun kar yağışları görebiliriz. Bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.