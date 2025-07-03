Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan art arda uyarılar geldi. Buna göre sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak.

9 gün sürmesi beklenen sıcak hava nedeniyle hissedilen sıcaklıklar 50 dereceye kadar yükselecek. Özellikle yangınların etkili olduğu Ege bölgesinde sıcak hava etkisini daha da artıracak.

5 TEMMUZ'A DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacağı, iç kesimler başta olmak üzere Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bazı il merkezlerimizde; 05 Temmuz ilâ 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Ankara : 36

İstanbul : 34

İzmir : 39

Konya : 36

Edirne : 40

Bursa : 36

Aydın : 44

Muğla : 40

Antalya : 40

Adana : 38

Diyarbakır : 43

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

BAKANLIKTAN DA UYARI GELDİ

Ülkeyi saracak olan hava sıcaklığı ile ilgili Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı;

"Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!"

İŞTE İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İL İL SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bugün 11 il için sarı kodlu uyarı, yarın ise 2 il için turuncu ve 8 il için sarı kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre; kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bugün 11 il için sarı kodlu uyarı, yarın 2 il için turuncu ve 8 il için sarı kodlu uyarı verildiği ifade edildi. Uyarı verilen il valiliklerinin bilgilendirildiği ve turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, "4 Temmuz 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. 4 Temmuz 2025 Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Bugün ve yarın Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman çevreleri, Sivas, Kayseri ve Niğde'nin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.