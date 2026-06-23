Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 - 26 Haziran 2026 dönemini kapsayan beş günlük güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Buna karşılık, doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların getirdiği sel riski de bulunuyor.
BUGÜN SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK
Haftanın ikinci günü olan bugün itibarıyla, ülke genelinde sıcaklık değerleri tırmanışa geçerken yağışlı sistem de kapsama alanını giderek genişletiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere ulaşırken, Şanlıurfa'da termometreler kırk derece sınırını buluyor. Diyarbakır ve Batman çevrelerinde otuz dokuz derecelik sıcaklıklar ölçülürken, Ege kıyılarında konumlanan İzmir'de de sıcaklık otuz yedi derece olarak hissediliyor.
BİR KESİM İSE YAĞIŞLARA TESLİM OLACAK
Ülkenin batı ve güneyinde bu kavurucu sıcaklar yaşanırken; Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde tam tersi bir tablo hakim oluyor ve bu bölgelerde gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.
YARIN BU BÖLGELERDE YAĞIŞA DİKKAT
Hafta ortasına gelindiğinde ise ülkenin batısı ile doğusu arasındaki bu belirgin iklimsel tezatlık varlığını sürdürmeye devam edecek. Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimleri tamamen açık ve bol güneşli bir gün geçirecek. Buna karşılık yağışlı hava dalgası dar bir alana çekilmesine rağmen doğu illerinde etkili olmayı sürdürecek. Özellikle Erzincan, Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetini koruyacağı tahmin ediliyor.
PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ KAVURUCU SICAKLAR DEVREYE GİRECEK
Perşembe gününden itibaren yağışlı hava dalgası yurdun en doğu sınırlarına doğru kaymaya başlayacak. Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri dışında kalan bölgelerde daha çok parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Güneydoğu'da otuz dokuz, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise otuz yedi dereceyi bulan nemli ve bunaltıcı hava vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Haftanın son iş günü olan cuma gününde de batı bölgelerindeki sıcak hava dalgası gücünü korurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi otuz dokuz dereceyle ülkenin en sıcak noktası olma unvanını elinde tutmaya devam edecek. Hafta sonuna girilirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış geçişleri aralıklarla varlığını hissettirecek.