Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'in de bulunduğu 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Uyarıda, İstanbul'da rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

İSTANBUL'A 3 GÜNLÜK UYARI

Meteoroloji mühendisi Adil Tek, İstanbul ve çevresindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle deniz üzerinde ve kentin kuzey kesimlerinde rüzgarın hızının 40-50 kilometreye ulaştığını belirterek, gün içerisinde bu hızın 80 kilometreye kadar çıkabileceğini söyledi. Tek, Marmara Denizi'nde deniz ulaşımında aksamalar ve feribot seferlerinde iptaller yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren, özellikle Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere yağış görülebileceğini aktaran Tek, sıcaklıkların genel olarak 21-30 derece arasında seyredeceğini ifade etti. Fırtınanın İstanbul'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkili olacağını, pazar günü ise rüzgarın etkisinin azalacağını belirten Tek, vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

KARADENİZ'DE SEL RİSKİ

Haritadaki kırmızı şimşek ikonları, Karadeniz hattı boyunca etkili olacak yağışları işaret ediyor. Özellikle Ordu, Samsun ve Sinop illerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü kıyı şeridinde hapsolan yağışlar, Cuma günü (14 Ağustos) itibarıyla iç kesimlere (Amasya, Tokat, Sivas hattı) ve Batı Karadeniz'in iç kısımlarına doğru yayılım gösteriyor. Yağış anında oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı bölge halkının tedbirli olması gerekiyor.

SICAKLIK 41 DERECEYE ÇIKACAK

Ağustos ayının ortasında Türkiye'nin en sıcak noktası yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Perşembe ve Cuma günlerine ait haritalar incelendiğinde; Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevresinde sıcaklıkların 40-41 derece seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Termometre simgeleriyle işaretlenen bu bölgede, vatandaşların güneş çarpmasına karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Akdeniz kıyılarında ise Antalya ve Adana çevrelerinde 38-40 derece bandındaki sıcaklık, yüksek nem oranıyla birleşerek bunaltıcı bir hava oluşturuyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARI YAPTI

İstanbul Valiliği, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.Valiliğin açıklamasında, 'Rüzgarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' ifadesine yer verildi.