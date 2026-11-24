Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin tahminlerinde kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya karşı uyardı. 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlayan MGM, sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede azalacağını bildirdi.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ankara ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE 1000 METRENİN ÜZERİNE KAR BEKLENİYOR

Sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu'da beklenen kuvvetli yağışların ilerleyen saatlerde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'a ulaşacağı öngörülüyor. Yağış miktarının metrekare başına 21 ila 60 kilogram arasında olması bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağışların tür değiştireceği tahmin ediliyor. Bölgenin 1000 metre üzerindeki kesimlerinde yağmurun yerini karla karışık yağmur ve kara bırakması bekleniyor.

MGM; sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı uyarı yapıldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul: Sıcaklığın 6-9 derece olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 6-9 derece olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava tahmin ediliyor. Ankara: Sıcaklığın 7-11 derece olacağı öngörülüyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın 7-11 derece olacağı öngörülüyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İzmir: Sıcaklığın 12-17 derece olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın ardından akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE YAĞIŞIN SEYRİ

Marmara ve Ege: Marmara'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Ege genelinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İç Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Akdeniz ve İç Anadolu: Hatay ve Osmaniye dışında Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu genelinde beklenen sağanağın da bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu: Bölgenin batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının Erzurum'da sıfırın altında 1, Kars'ta sıfırın altında 2 dereceye düşmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE DALGALAR 3 METREYİ BULABİLİR

MGM, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtına; Doğu Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı. Karadeniz, Marmara ve Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği belirtildi.

Sarı kodlu uyarı, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Meteorolojik olayların olağan dışı olmamakla birlikte günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine işaret eden bu uyarı, özellikle riskli faaliyetlerde bulunanların dikkatli olmasını gerektiriyor.