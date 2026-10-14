Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe günü için 6 ilde turuncu, 42 ilde ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yapılan uyarılarda sel, su baskını, heyelan, hortum ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

TURUNCU VE SARI KOD VERİLEN İLLER BELLİ OLDU

MGM’nin turuncu kodla uyardığı iller Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce olarak sıralandı.

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yapılan iller ise Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye oldu.

SEL VE FIRTINA RİSKİNE KARŞI UYARI

Meteorolojik hadiseler nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Ulaşımda aksamaların da meydana gelebileceğine dikkat çekilirken vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİK UYARI RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava olaylarının oluşturabileceği riskleri renk kodlarıyla bildiriyor. Kodların anlamları ise şöyle:

Yeşil kod: Uyarı gerektiren herhangi bir meteorolojik hadise beklenmiyor.

Sarı kod: Hava koşulları potansiyel tehlike taşıyor. Olağan dışı olmayan hava olaylarından etkilenebilecek kişilerin ve faaliyetlerin dikkatli olması gerekiyor.

Turuncu kod: Tehlikeli hava koşullarına işaret ediyor. Sık görülmeyen meteorolojik olaylar nedeniyle hasar ve kayıplar yaşanabileceğinden tedbirlerin artırılması ve güncel tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Kırmızı kod: Çok tehlikeli hava koşullarını ifade ediyor. Büyük hasar ve kayıplara yol açabilecek, geniş bir alanda yaşamı tehdit edebilecek son derece kuvvetli meteorolojik olaylar bekleniyor. Güncel hava durumu bilgilerinin sık sık kontrol edilmesi önem taşıyor.