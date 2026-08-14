Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize için sarı kodlu uyarı verdi. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

"RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK"

Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi, yer yer 60-80 kilometreye ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde devam etmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar devam edecek.

İSTANBUL'A HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR

Yağışlar sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde etkili olurken, öğleden sonra Doğu Akdeniz Torosları, Artvin, Rize, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel suları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı Erzurum'da beklenen yağışın bazı bölgelerde etkili olduğu görüldü.