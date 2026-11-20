Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakların, başta boğaz çevresi olmak üzere İstanbul il geneli ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanakların da Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 bin metre üzeri rakımlı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyıları ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.