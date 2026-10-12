Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Meteoroloji'nin uyarılarında ayrıca Şırnak ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimleri de dikkat çeken yerler arasında bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara'da Kocaeli ve Sakarya dışında, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de Karabük, Kastamonu ve Bolu; Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da Ardahan ve Iğdır yağış beklenmeyen iller arasında yer alırken, diğer kesimlerde aralıklı sağanak görülecek.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ankara'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Başkentte sıcaklığın 25 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. İzmir'de ise gün boyunca aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, en yüksek sıcaklık 25 derece olarak tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nin tamamında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Muğla'da sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülürken, sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor. Denizli'de 26, Manisa'da 27 derece tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde de sağanak yağış etkili olacak. Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya'da sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış öngörülürken, sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. Adana'da 28, Hatay'da 27, Burdur'da 22 derece tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya dışında kalan kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bursa'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece, Çanakkale'de ise 24 derece olarak tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında yerel sağanak bekleniyor. Eskişehir'de öğle ve akşam saatlerinde, Konya'da ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların Eskişehir'de 25, Konya'da 24, Çankırı'da 26 derece olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu'da 26, Kastamonu'da 23 derece tahmin edilirken, Düzce ve Zonguldak'ta parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağışların Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde görülmesi bekleniyor. Samsun'da 29, Trabzon ve Rize'de 28, Amasya'da 28 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bu kentlerde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan ve Iğdır dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Erzurum'da 17, Kars ve Van'da 20, Malatya'da 22 derece olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ise sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa kuvvetli yağış beklenen iller arasında yer alıyor. Sıcaklıkların Diyarbakır'da 24, Mardin'de 23, Siirt'te 25, Şanlıurfa'da 26 derece olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini de açıkladı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Denizlerde fırtına uyarısı: İki bölgede dikkat. Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'de rüzgârın doğu kesimlerin açıklarında sabah saatlerinde 8 kuvvetine ulaşacağı, dalga yüksekliğinin ise 3,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de de rüzgârın sabah saatlerinde doğu kesimlerde 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, dalgaların yer yer 3,5 metreye ulaşacağı öngörülüyor. Ege Denizi'nde kuvvetli sağanak beklenirken, yağış sırasında görüş mesafesinin azalabileceği bildirildi. Marmara Denizi'nde ise gün içinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.