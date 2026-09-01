İstanbul’da eylül ayının ilk haftasında yaz havasının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, hafta sonunun deniz ve açık hava için uygun geçeceğini, ancak cuma gününün dikkat edilmesi gereken tek gün olduğunu belirtti.

İSTANBUL’DA HAFTA İÇİ HAVALAR NASIL GEÇECEK?

Uzmanın İstanbul için hazırladığı gün güne hava durumu tahminine göre, 1 eylül güneşli ve sıcak geçecek. Yaklaşık 30 derece sıcaklık gündüz, 20 derece gece bekleniyor. 2 eylül’de sıcaklık yine 30 derece civarında seyredecek.

3 eylül’de rüzgârın belirginleşmesiyle sıcaklık 29 dereceye düşecek. Haftanın kritik günü olarak değerlendirilen 4 eylül’de yerel sağanak ihtimali var ve sıcaklık 28 dereceye gerileyecek.

5 eylül’de yağışın ardından hava açılacak ve sıcaklık 29 dereceye yükselecek. 6 eylül’de ise 30 derece civarında güneşli hava ve yaz havasının geri dönüşü bekleniyor.

Eylül’ın ikinci yarısında Balkanlar üzerinden serin hava girişleri sıkılaşabilir. Ekim ayında ise sıcaklığın düşüp yağışın başlaması bekleniyor.

1-15 EYLÜL ARASINA DİKKAT

Eylül ayının ilk 15 günlük bölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Güven Özdemir, “Sıcak hava etkisi devam edebilir, Marmara ve Ege’de 30 derecenin üzerindeki günler görülebilir. Ayrıca geceler yavaş yavaş serinlemeye başlayacak ancak denizlerin sıcaklığı nedeniyle özellikle İstanbul’da nem ve bunaltıcılık devam edecek. MGM’nin güncel aylık tahmininde de Türkiye’nin önemli bölümünde sıcaklıkların normallerin üzerinde olması bekleniyor” şeklinde konuştu.

15 günlük bölümde İstanbul’un hava durumuna ilişkin öngörülerini de paylaşan Özdemir, “İstanbul’da 28-32 derece civarında gündüz sıcaklıkları, 20-24 derece civarında da gece sıcaklıkları olacak gibi duruyor. Ancak önemli olan şu: Sıcaklık 30 derece civarında olsa bile deniz sıcaklığı + yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. İlk ciddi değişim ise eylül ayının ikinci yarısında görülebilir. Burada atmosferin karakteri değişmeye başlayacak. Balkanlar üzerinden serin hava girişleri daha sık hale gelme olasılığı ön planda olacak” dedi.