Megakent İstanbul’da geçen hafta etkili olan sert rüzgarların çekilmesiyle birlikte bunaltıcı hava yeniden kenti teslim aldı. Hava sıcaklıklarının salı gününe kadar 34 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın çok daha ağır olacağı vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre İstanbul’u bekleyen asıl tehlike ise gece saatlerinde yaşanacak. Kent genelinde gece 03.00 ile 06.00 saatleri arasında nem oranının yüzde 91 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Sıcaklıklar 5 Derece Artıyor: Termometreler 45 Dereceyi Görecek

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu itibarıyla tırmanışa geçecek olan sıcak hava dalgası;

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometrelerin 42 derecenin üzerini göstermesine neden olacak.

Ege Bölgesi’nde aşırı sıcaklar etkisini artıracak; Pazar günü Aydın’da sıcaklığın 45 dereceye kadar dayanması bekleniyor.

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem krizine karşı uzmanlar; kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, yaşlıları ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları konusunda hayati uyarıda bulundu.