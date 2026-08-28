İstanbul'da hava durumu bugün kritik bir eşik yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kente sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak eşlik edecek.

ANİ SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Yağışın şiddetli geçmesi bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım çakması ve yerel dolu gibi doğal afetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Bu koşullar, ulaşımda aksamalara yol açabilir. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.