İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Valilik, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi. Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu, yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

İlimizde beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya dikkat!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



⚠️💨 Rüzgârın; yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80… pic.twitter.com/HRBgj3Fyi9 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 12, 2026

AKOM'DAN HAFTA SONUNA YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kentte 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar günü yerel yağmurlar etkili olacak. Sıcaklığın 20-27 derece arasında olması bekleniyor.

Haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar İstanbul'da yağış görülmeyecek. Hava çoğunlukla güneşli ve gökyüzü açık olacak. 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 20-28 derece, 18 Ağustos Salı günü ise az bulutlu ve açık bir hava ile sıcaklığın 21-30 derece arasında olması öngörülüyor. Hafta sonu için tahmin edilen yerel yağışların cumartesi günü 1-4 kg/m², pazar günü ise 2-5 kg/m² aralığında olması bekleniyor.