Türkiye genelinde sonbaharın gelişine rağmen yazdan kalma sıcak günler yaşanıyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler aşırı değerleri gösteriyor. Aydin'da hava sıcaklığı 40, Antalya'da 39, Kahramanmaraş'ta 38 dereceye ulaşıyor.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL VE TRAKYA'DA SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Cuma günü İstanbul, Trakya ve Doğu Karadeniz hattında aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak.

Bu yağışlı hava dalgasının megakentte sıcak havaya kısa bir mola vereceği belirtiliyor. Yağışların uzun süreli olmağı beklenmiyor.

Poyraz rüzgarlarıyla bir nebze nefes alan İstanbul'da bugün ve yarın sıcaklıklar 31 derece civarında seyredecek. Perşembe günü hava sıcaklıklarında büyük bir değişim beklenmiyor.

Cumartesi günü itibarıyla yağışlar bölgeyi terk edecek ve termometreler yeniden yükselişe geçerek sıcaklığı bir tık daha artıracak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Başkent Ankara'da 32 derecelik bir hava sıcaklığı beklenirken, Ege'de sıcak hava İzmir'i bunaltacak. İzmir'de hava sıcaklığı bugün 36 derece olacak.

Bugün yurdun büyük bölümünde açık bir hava hakim olacak.