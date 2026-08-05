İstanbul, yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Gece ise nem uyutmayacak.

İstanbul bu yılın en sıcak günlerinden geçiyor. Kente serinlik veren poyrazın etkisinin düşmesiyle birlikte sıcak hava bunaltmaya başladı. Sıcak havanın etkisini cuma gününe kadar kademe kademe artırarak sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da yaşayanları bu gece nemli ve sıcak bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Akdeniz'in Toroslar mevkisi ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'deki rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 40 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Bu yılın en sıcak günlerinden geçen İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 32-33 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Ancak hissedilen sıcaklık nemin etkisiyle 39 dereceye kadar yükselecek. Saat 15.00 ile 21.00 saatleri arasında havanın iyice bunaltması, hissedilen hava sıcaklığının 39 derece arasında olması bekleniyor.

Megakente günlerdir serinlik veren poyrazın etkisini düşürmesiyle İstanbullular zor bir gece geçirecek. Gece saatlerinde rüzgarın kademe kademe etkisini yitirmesi ve nem oranının yüzde 86'nın üzerine çıkması bekleniyor.

Ankara ve İzmir'de de çok sıcak hava etkili oluyor. Başkent Ankara'da hava sıcaklığı bugün 33 derece olacak. İzmir'de ise 37 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Antalya 32, Konya 34, Bursa ve Adana 35, Diyarbakır 41 derece olacak.