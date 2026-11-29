Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Kasım 2026 hava durumu tahminlerinde kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı yaptı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzeydoğudan saatte 70 ila 90 kilometre hızla, yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay çevrelerinde ise rüzgarın hızının saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. MGM, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Güneydoğu Anadolu genelinde; Kırklareli, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde sabah, Kastamonu kıyılarında öğle, Rize çevrelerinde ise gece saatlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Van'da öğleden sonra, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörülüyor. Yurttaşların sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

AKŞAM SAATLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kırklareli çevrelerinde yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Erzurum'da öğle saatlerinde beklenen yağmurun akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Kars'ta akşam, Van'da ise gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

KUZEY VE DOĞUDA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL 12, ANKARA 13, İZMİR 18 DERECE

İstanbul'da 12 derece sıcaklıkla birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bursa'da 14 derece ve öğle saatlerinden itibaren yağış, Çanakkale'de 10 derece ve aralıklı yağmur tahmin ediliyor. Kırklareli'nde ise sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor.

Ankara'da 13, Eskişehir'de 10, Konya'da 14 derece ve parçalı bulutlu hava öngörülüyor. İzmir'de sıcaklığın 18 derece olması, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Muğla kıyılarında ise yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da 24 derece ve akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak, Adana'da 19 derece ve sabah saatlerinde yerel sağanak bekleniyor. Karadeniz'de Samsun için 12, Trabzon ve Rize için 15 derece sıcaklık tahmini yapıldı. Erzurum'da 6, Kars'ta 8, Van ve Diyarbakır'da 9 derece sıcaklık öngörülüyor.