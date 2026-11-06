Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Kasım Cuma gününe ilişkin tahminlerinde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin edilirken, doğudaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege'de ise fırtına öngörülüyor.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENEN YERLER

Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hatay'da yağışların aralıklarla ve yer yer kuvvetli olması, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde de şiddetini artırabilmesi öngörülüyor.

MGM, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yağış sırasında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerinde ise hortum riski bulunuyor.

Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarında da sağanak tahmin ediliyor. Marmara'da Sakarya ile günün ilk saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. İç Anadolu'da ise akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde yağmur öngörülüyor.

Karadeniz'de Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Düzce dışındaki Batı Karadeniz kıyılarında yağmur bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Samsun hariç yağış tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Erzurum, Kars ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Rize'nin yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

GÜNEY EGE'DE RÜZGAR 8 KUVVETİNE ÇIKABİLİR

Güney Ege'de fırtına, Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, Orta ve Kuzey Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye ulaşması tahmin ediliyor.

Karadeniz'de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine çıkabileceği, dalgaların 3 metreyi bulabileceği öngörülüyor. Deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetlerinde hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklığın 13 derece olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın tahmin edildiği kentte, günün ilk saatlerinde yerel yağmur ve sağanak geçişleri görülebilecek.

Ankara'da sıcaklığın 11 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Başkentte parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken yağış tahmin edilmiyor.

İzmir'de ise sıcaklığın 17 derece olması ve gün boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.