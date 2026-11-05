Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Kasım Perşembe gününe ilişkin tahminlerinde 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklenirken, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Uyarı verilen iller Artvin, Diyarbakır, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce olarak sıralandı. Bu illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

RİZE VE ARTVİN'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli, Rize ve Artvin'de ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da öğle saatlerinde, Trabzon'da sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz genelinde de yağış öngörülüyor. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanağın kuvvetli olması, Bolu ve Kastamonu'da sıcaklığın 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR TAHMİNİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum ve Kars'ta günün ilk yarısında sağanak, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. En yüksek sıcaklığın Erzurum'da 8, Kars'ta 11 derece olacağı öngörülüyor.

MARMARA'DA RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Marmara genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-70 kilometre hıza ulaşarak zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklığın 13 dereceye kadar düşeceği, Anadolu Yakası'nda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın Bursa ve Çanakkale'de 14, Kırklareli'nde 11 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'da ise Ankara'da 14, Eskişehir'de 11 ve Konya'da 13 derece öngörülüyor. Konya'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Doğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın Malatya'da 17, Van'da 14 derece olacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te kuvvetli yağış, Şanlıurfa'da ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların Diyarbakır'da 15, Mardin'de 13, Siirt'te 16 ve Şanlıurfa'da 19 derece olması tahmin ediliyor.