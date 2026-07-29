Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİ İLE ÇATI UÇMASINA KARŞI DİKKAT

Açıklamada ayrıca, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.