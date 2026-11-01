Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Kasım 2026 tahminlerine göre İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Çanakkale ve Edirne çevrelerinde ise yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen yerlerde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.

YAĞIŞ HANGİ BÖLGELERDE BEKLENİYOR?

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara ve Ege genelinde, Batı Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da Eskişehir ve Karaman çevrelerinde, Batı Karadeniz'de Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde de aralıklı sağanak öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Mardin'de yağışın akşam saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor. Şırnak çevrelerinde ise gece saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK, ANKARA'DA BULUTLU HAVA

İstanbul'da aralıklı sağanakla birlikte sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor. Ankara'da parçalı ve çok bulutlu hava, 18 derece sıcaklık tahmin ediliyor. İzmir'de ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması, sıcaklığın 21 dereceye ulaşması bekleniyor.

Tahmin edilen sıcaklıklar Bursa'da 20, Çanakkale'de 19, Kırklareli'nde 16, Denizli'de 20, Muğla'da 17, Antalya'da 20 ve Adana'da 25 derece. Eskişehir'de 19, Konya'da 18, Samsun ve Trabzon'da 19, Erzurum'da 13, Diyarbakır'da 20, Şanlıurfa'da 22 derece öngörülüyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS BEKLENİYOR

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus tahmin ediliyor. Marmara'da da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.