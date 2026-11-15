Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım 2026 hava durumu raporunda kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve sis uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması, Marmara ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rize ve Trabzon'da kuvvetli sağanak beklentisi bulunurken, Samsun'da da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatıdan esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis öngörülüyor. Marmara genelinde de gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM VE KARS'IN YÜKSEKLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ın yükseklerinde karla karışık yağmurun yanı sıra yer yer kar yağışı bekleniyor. Van'ın yükseklerinde de karla karışık yağmur öngörülüyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor. Ankara'da da parçalı ve çok bulutlu hava tahmin edilirken, kentin batı kesimlerinde aralıklı sağanak öngörülüyor. Başkentte sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.

İzmir'de sıcaklığın 21 dereceye ulaşacağı, kuzey çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Manisa'da da aralıklı sağanak bekleniyor.

Akdeniz'de yağışın İskenderun Körfezi çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Adana ve Antalya'da parçalı ve çok bulutlu hava ile 24 derece sıcaklık öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'da ise havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.