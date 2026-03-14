Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporları açıklandı. 14 Mart günü alınana hava tahmin raporları 15 Mart için kritik bir alarma dikkat çekti. Meteoroloji tarafından aktarılan verilere göre bazı illerimizde baharın gelişi gecikti. Tam 5 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

O İLLERDE BAHAR GECİKECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemizin belirli kesimlerinde sağanak yağışlar etkili görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart için hava tahmin raporlarını açıkladı. Bu raporlara göre ülkenin batı ve kuzeybatı kesimlerinde hava güneşli görülürken, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kısımlarında sağanak yağış bekleniyor.

5 İLDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan veriler ve yayınlanan harita görüntüleri 15 Mart Pazar günü 24 ilimizde kar yağışı uyarısı yapıldı. 5 ilimiz için ise kar yağışının kuvvetli olacağı şeklinde belirtildi. İşte Meteoroloji verilerine göre kar yağışı ve kuvvetli kar yağışı olacak illerimiz:

KAR YAĞIŞI OLACAK İLLER

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı olacak illerimiz şu şekilde açıklandı:

Siirt, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Sivas, Trabzon, Muş, Bingöl, Rize, Artvin, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bayburt, Gümüşhane.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI OLACAK İLLER

Meteoroloji'den alınan verilere göre kuvvetli kar yağışı beklenen illerimiz şu şekilde:

Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari.