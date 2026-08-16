Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporu, birçok bölge için kritik hava durumu uyarısını beraberinde getirdi. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

"RÜZGAR 60 KİLOMETRE/SAAT HIZA ULAŞABİLİR"

Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Rüzgarın hızının 40-60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ege'de özellikle Kuzey Ege'de rüzgar denizlerde yer yer 7 kuvvetine ulaşabilir.

Karadeniz'in doğusunda, özellikle Rize ve Trabzon'da öğle ve gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 24-27 derece arasında seyrederken, Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Diyarbakır'da 37, Şanlıurfa'da 36 derece sıcaklık bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte sıcaklığın 29 derece civarında olması tahmin ediliyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan bulunuyor.