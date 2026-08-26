Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilirken, Cuma gününden itibaren önemli bir değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ifade etti.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK"

Tekin, yağışların çarşamba günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde etkili olacağını kaydetti. Perşembe günü ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trakya ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Cuma gününden itibaren yağışlı hava alanının genişleyeceği, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı açıklandı.

Cumartesi günü yağışların İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere yurdun geniş bir bölümünde devam edeceği, pazar günü de İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.