Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın ise yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ÇANAKKALE VE KIRKLARELİ'NDE ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ

Çanakkale ve Kırklareli'nde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul ve Bursa'da ise havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların İstanbul ve Kırklareli'nde 16, Bursa ve Çanakkale'de 19 derece olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE PUS VE SİS

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Sis ve pusun iç kesimlerde sabah ve akşam saatlerinde görülmesi bekleniyor. Bölgesel tahminlerde Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu geneli ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri için pus ve sis öngörülüyor.

Marmara dışındaki bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken illere göre sıcaklık tahminleri şöyle:

Ege: Denizli 18, İzmir 19, Manisa 18, Muğla 17 derece.

Akdeniz: Adana 22, Antalya 24, Burdur 16, Hatay 18 derece.

İç Anadolu: Ankara 12, Eskişehir 12, Konya 16, Nevşehir 14 derece.

Batı Karadeniz: Bolu 16, Düzce 17, Kastamonu 11, Zonguldak 18 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya 15, Rize 16, Samsun 19, Trabzon 16 derece.

Doğu Anadolu: Erzurum 4, Kars 7, Malatya 10, Van 9 derece.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 13, Mardin 14, Siirt 14, Şanlıurfa 17 derece.