Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım Perşembe gününe ilişkin tahminlerine göre, Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bu kesimlerde trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

Türkiye genelinde yağış beklenmezken gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

KUZEY VE BATIDA SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Rüzgarın ülke genelinde ağırlıklı olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.