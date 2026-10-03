Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 4-10 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, yarın hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yurdun büyük bir bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Akdeniz Bölgesi'nin büyük kısmı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi günü yağışların özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde yoğunlaşacağı tahmin edilirken, Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Salı ve çarşamba günleri ise yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde etkili olması öngörülüyor. Batı ve iç bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.