Ünlü sanatçı Metin Arolat’ın sahnede geçirdiği kalp krizi acısı halen tazeyken bu kez de Volkan Konak benzer bir sonu yaşayarak sevenlerine veda etti.

İki ünlü sanatçının ardı ardına gelen bu trajik ölümleri, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu ve tartışmaları alevlendirdi.

VOLKAN KONAK SAHNEDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlk müdahalesi konser alanındaki hekimler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak orada hayatını kaybetti.

METİN AROLAT DA SAHNEDE YAŞAMA VEDA ETTİ

Metin Arolat da 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Kozyatağı Hilton Otel’de sahne aldığı bir mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

(Metin Arolat’ın 20 Eylül 2024'teki sahnesinden son görüntüleri)

ÖLÜMCÜL DİYET PROGRAMI MI UYGULADI?

Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu, Arolat’ın bir diyet programı uyguladığını ve bu durumun kalbini zorlamış olabileceğini belirtmişti.

Arolat’a da yine aynı şekilde ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kalp krizi geçiren 52 yaşındaki sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR ALEVLENDİ: “SAHNELER HAVASIZ”

İki ünlü sanatçının benzer kaderler ile yaşama veda etmesinin ardından sosyal medyada sevenleri tarafından tartışmalar alevlendi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, konsere katılan kullanıcılar, sosyal medyada sahnelerin havasız olmasına dikkat çekerken öte yandan sis aletleri nedeniyle oluşan dumanın sahnedeki sanatçıları etkileyebileceklerini öne sürdü.

KONSER ALANLARINDA NEDEN SAĞLIK EKİBİ YOK?

Başka bir tartışma konusu ise sahne organizasyonlarının eksiklikleri oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, menajerlerin sanatçılar için transfer ve içecek gibi detayları düşünmesine rağmen sahneye acil sağlık ekibi bulundurmayı göz ardı ettiğine dikkat çekti.