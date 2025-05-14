Cenk Eren, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat ile Volkan Konak'ın ardından önlem aldı.

Eren, artık konserlerinde ilk yardım eğitimi almış ekibiyle, OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazı bulundurduğunu söyledi.

Cenk Eren "Kalp cerrahı doktoru olan arkadaşımla konuştuk. Ben ve ekibime eğitimini verdiler. Çünkü stresli bir iş yapıyoruz. Volkan (Konak) sahnede düştüğü zaman üç doktor da müdahale ediyor ama bu ekipman olmadığı için kalbini çalıştıramamışlar. Ben de böyle bir önlem aldım kendimce" dedi.

OED NEDİR?

OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan elektrotlar vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan taşınabilir bir cihazdır.

KALBİNE STENT TAKILMIŞTI

Cenk Eren geçen ay 12 kilo verdiğini açıklamıştı:

"Kalp damarlarımdan biri tıkandığı için stent takıldı. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi. Ölüyorum zannettim. İki aydır psikiyatriste gidiyorum. O bana başka bir hayat sundu. Sigarayı bıraktım, yürüyüşe başladım, karbonhidrat, şeker ve tuzu kestim. Bir anda 12 kilo verdim."