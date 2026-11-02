2017-2019 yılları arasında Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, yıllar sonra eski ilişkisi üzerinden ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Lima'yı kendisinin terk ettiğini ve modelin barışmak için kendisini aradığını söylediği öne sürülen Hara, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Metin Hara'nın Adriana Lima hakkında, “Adriana’yı ben terk ettim. Defalarca aramasına rağmen telefonlarını açmadım. En son aradığında hüngür hüngür ağlıyordu, ‘Metin, help me, help me’ diyordu, geri dönmemi istiyordu” dediği iddia edildi.

İddiaya göre Hara, o dönemde kitap yazdığı için ilişkisine yeniden şans vermek istemediğini de söylemişti. Söz konusu ifadelerin sosyal medyada yayılması üzerine Metin Hara'dan açıklama geldi.

“TÜM HUKUKİ HAKLARIMI KULLANACAĞIM”

İddiaları kesin bir dille reddeden Hara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asla paylaşmadığım özel hayatıma ilişkin uydurma detaylarla karşı karşıyayım. Elinizde ses kaydı, yazılı belge veya somut bir kanıt varsa kamuoyuyla paylaşın. Bu gerçek dışı yayınların devamı halinde tüm hukuki haklarımı kullanacağımı bildiririm.”

ADRIANA LIMA AŞKI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Metin Hara ile Adriana Lima, 2017 yılında başlayan ilişkileriyle uzun süre magazin basınının gündeminde kalmıştı. Dünyaca ünlü model, Hara ile birlikte olduğu dönemde Türkiye'ye gelmiş, çift Bodrum'da tatil yapmıştı. İkilinin ilişkisi 2019 yılında sona ermişti.