Fon skandalında liste tartışmasına AKP'li isimler de katıldı.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Metin Külünk, Ankara'da süreci yürüten kadrolara seslenerek soruşturmada adı geçen kişilerin kim olduğunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

'DERHAL CUMHURBAŞKANIMIZI DOĞRU BİLGİLENDİRİN'

Sürecin unutturulmaya ve yatıştırılmaya çalışıldığı yönünde bir izlenim oluştuğunu savunan Külünk, "Geciken her günün, Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin önüne yeni fırsatlar açtığını görün. Derhal Sayın Cumhurbaşkanımızı doğru bilgilendirin" ifadelerini kullandı.

'KİMDEN, NEDEN SAKLANIYOR?'

Kamuoyunun süreçte adı geçen kişileri merak ettiğini belirten Külünk, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kuralsız ve hukuksuz biçimde milletin hakkı üzerinden servet edinenlerin kim olduğunu milletin bilme hakkı vardır. Buna saygı duyulmalı ve gereği yapılmalıdır.

Fon skandalında adı geçenlerin tamamı ekranlarda kayıtlıdır; devletin ekranlarında kayıtsız hiçbir şey yoktur. Bugün açıklanmazsa yarın, sızıntı unsurları içerideki bağlantıları veya teknolojik casusluk yoluyla elde ettikleri bilgileri kullanarak bunu Türkiye’ye karşı bir operasyona dönüştürecekler.

Sızıntı unsurlarını (!) görmüyor musunuz? Kimden, neden saklanıyor?

Bu mesele şu anda doğrudan Türkiye’nin millî güvenliğini tehdit edecek bir noktaya doğru evriliyor.

Sayıları belli olan küçük bir kesimin, bulundukları konumun gücünü kullanarak haksız kazançlarını koruyup kollamasına Türkiye kurban edilemez.

Bu, sokağın haklı sorusudur.

Siyasi otorite bu listeleri açıklamazsa, karanlık odakların listeleri farklı yöntemlerle servis ederek fon sürecini hükümete, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir darbe girişimine dönüştürmeye çalışması ülkemizi çok ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir. Bugün dolaşıma sokulan sızıntı bilgi (!) bunun en belirgin göstergesidir.

Ankara’da sürecin yönetim sorumluluğunu üstlenenler, vakit kaybetmeden gerekli bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmelidir. Listeler, hukukun ve soruşturmanın gerekleri gözetilerek siyasi otorite tarafından şeffaf biçimde açıklanmalıdır.

Kimlerin sorumluluğu varsa adalet önüne çıkarılmalı; mal varlıklarına hukuki usuller çerçevesinde tedbir konulmalı ve elde edildiği tespit edilen sıra dışı kazançlar iade alınmalıdır. Devletin gücü, bu süreci hukuk içinde sonuçlandırmaya yeter.

Bu adımlar atılmazsa karanlık unsurlar yaşananları Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için kullanabilir. Açıklayın bu listeyi; sürecin karanlıkta kalıp karanlıkların ülkemizin üzerine çökmesine izin vermeyin."