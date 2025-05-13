Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, sarı-kırmızılı camianın bütün kupalara talip olduğunun altını çizdi. Ekip olarak hareket ettiklerini vurgulayan Öztürk, "Bütün kupalara talibiz. Ekibimizin lideri Dursun Özbek başkanımız, takımımızın lideri Okan Buruk hocamız hep aynı şeyleri söylüyor. Ümit ediyorum ki hem ligin hem de kupanın şampiyonluğunu alacağız, taraftarımızı mutlu ederek yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne bu motivasyonla gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ligde oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan ve maçın hakemi Cihan Aydın'ın hakkaniyetli maç yönetmesini istediklerini dile getiren Öztürk, "Bir önceki maç bu maça ölçü değil. Oradaki motivasyonumuz şampiyonluktu, Trabzonspor'un motivasyonu ise 3 puanla taraftarını mutlu etmekti. Bu maç ise iki taraf için hayati derecede önemli. Bir 90 dakika, belki bir 30 dakika uzatma ve belki penaltılar ve sonunda da kupa. Trabzonspor'un da Avrupa'ya gitme ümidi var. Yaptıkları hakem paylaşımı kendilerinin tercihi. Genç hakemlerimiz istiyoruz ki az hata yapsınlar. Hata tabii ki olabilir ve ligin seyrini de çok etkilemesinler. İnşallah bu hakem kardeşimiz, bundan önceki hatalarını tekrarlamaz. Bundan öncekinde bu kardeşimizin gençliğine verdik ama VAR'ın yaptığı hataları affetmiyoruz. İnşallah bu kardeşimiz iki taraf için de bir hata yapmaz ve hak eden kazanır. Biz de bu maçın ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarız." diye konuştu.

HAKEM AÇIKLAMASI

Kendilerinin de Trabzonspor camiasının da hakem atamasından rahatsız olduğunu vurgulayan Öztürk, "Kimin aklında ne yatıyor bilemem. Bu hakemin bize yaptıkları ortada. Ama sonuçta bunu MHK atıyor ve kulüplere sormuyor. Hakemleri zaten biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. İnsanların kafasının arkasında hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz. Biz sadece hakemin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da riskli pozisyonlarda kimsenin hakkını yemeden selametle bu işi bitirmesini istiyoruz. Trabzonspor'un yaptığı açıklama kendi tercihi. Hakem Cihan Aydın'ın hataları yüzünden bu sezon Galatasaray 4 puan kaybetti! Üç maçımızı yönetti, bu hakem yüzünden ikisinde 4 puan kaybettik." dedi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili çıkan haberlere de değinen Öztürk, "Her gün sosyal medyadan okuyorum. Yakında uzayda da kutlama yapacağımız söylenecek. Şu anda Türkiye Kupası finaline gidiyoruz. Tek konsantrasyonumuz bu. Arkasından da ligde 3 finalimiz var. Dursun Özbek başkanımız 2022 yılında seçilirken 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefini koydu." diyerek sözlerini tamamladı.