Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşan Metin Yıldız, film için İmamoğlu'nu aradığını, İmamoğlu'nun ise telefonlarını açmadığını iddia edip ve bu nedenle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kaldığını açıklamıştı.

Yıldız'ın bu açıklamasına çok sayıda tepki gelince bu kez ikinci açıklama yaptı.

'ÇIKARIM İÇİN OY VERDİM'

"Daha açık konuşalım, Evet çıkarım için oy verdim, Tıpkı herkes gibi " diyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar Merhaba. Daha açık konuşalım, evet çıkarım için oy verdim. Tıpkı herkes gibi... Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı.

Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi..

Kiminiz adalet, kiminiz temiz bir çevre, kiminiz trafiğe çözüm, kiminiz iş, kiminiz aş beklersiniz..

Ben, 5 sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu.

Kollarını sıvayıp; “Susmayın sanatçılar her şey çok güzel olacak” diyen şahsa, çıkarlarım doğrultusunda oy verdim.. Bir sanatçı İstanbul’da çekmek istediği bir sinema filmi için ilk önce o şehrin belediye başkanını arar..

Valiyi arar, Emniyeti arar, İtfaiyeyi arar.

Film bu ya Sanatsal bir faaliyet ya!

Bunların aranması mecburidir.

Ben de aradım ne var bunda?

Başkanı arayamaz mıyım kültür aş ile görüşemez miyim?

O zaman neden oy verdim?

Neden?

Demedi mi biz sanatçının yanındayız?

Dedi...

O zaman yanımda olacak.

Ha destek verir vermez o ayrı konu.

Ama insan sanatçısını dinlemez de kimi dinler.

Evet sanat yapmak gibi bir çıkar peşinde koştum, çıkardan kastınız buysa, ben çıkarcıyım.

Şimdi TRT'den kovulan bir güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı.

Vay efendim kızımıza sahip çıkalım.

Çıkın tabi!

Milyonlara izleteceklermiş...

İzletin tabi!

İyi de be kardeşim yüzlerce konservatuvar öğrencisi mezunu ya da eğitim almış binlerce genç yetenek veya yüzlerce sana size oy vermiş usta kalfa oyuncular var..

İzletsenize onları da milyonlara ne bekliyorsunuz.. Popüler değiller değil mi bir işinize yaramıyor..

Ben çıkarcıyım kardeşim bütün geride kalanların hakkını aramak benim en büyük çıkarım..

Çıkarım yapanlar buradan da bir şeyler çıkarsınlar şimdi..