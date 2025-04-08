‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ekibindeki performansıyla tanınan Metin Yıldız, yaptığı paylaşımda, sosyal medyada neden herhangi bir yorumda bulunmadığına dair kendisine yoğun şekilde soru yöneltildiğini belirtti.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..”

Daha önce Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir kareyi paylaşan Yıldız, sessizliğinin gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz... Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım... Aramadım Bir talepte bulunmadım..

2019 da Fatsadaydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim.. Kazandı

İki sene sonra

Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi

Kalemini Aradım

Yazmadı

Cevap geldi

Beyefendi Yoğun

Tekrar aradım

Çok yoğun

Mail attım

Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..

Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine..”

Metin Yıldız’ın paylaşımına sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Çok sayıda yurttaş, kişisel kırgınlıkların demokrasi mücadelesinin önüne konulamayacağını vurgularken, bazı kullanıcılar da İmamoğlu’nun liyakatla hareket ettiğini, taleple ve telefonla iş yapmadığını belirtti.