Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Metiner, yürütülen süreç kapsamında çıkarılması planlanan çerçeve yasanın henüz Bahçeli'ye iletilmediğini bildirdi.
AKP'YE İKİ ÖNERİ
Temasının ardından partisine yönelik iki öneri sıralayan Metiner, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşme trafiğinin artırılması gerektiğini ifade etti. İkinci öneri olarak ise, çerçeve yasa metninin sürece en çok hakim olan isimler tarafından hazırlanması gerektiğini kaydetti.
Metiner, paylaşımında yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıkların da son aşamaya geldiğini öne sürerek, Meclis'te kurulacak komisyon ve hazırlanacak yasal altyapının süreci hızlandıracağını savundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirten Metiner, gerekli şartların olgunlaştığını ifade etti.
Metiner, notlarına ilişkin şu paylaşımı yaptı:
BİLGE LİDER BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞMEMİZE DAİR NOTLARJune 29, 2026
Sürecin en başından itibaren Sn. Bahçeli ile düzenli aralıklarla görüşenlerden biriyim.
Sn. Bahçeli’yi her zamankinden daha keyifli ve sağlıklı gördüm.
Sürece dair inancını da çok daha diri gördüm.
Bugüne kadarki…