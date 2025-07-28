Çin’in kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar, taşan nehirler ve dolan barajlarla birlikte büyük çaplı sel ve heyelanlara yol açtı.

Yetkililer en az dört kişinin öldüğünü, sekiz kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Pekin’in kuzeyindeki Hebei bölgesinde bir heyelan dört kişinin ölümü oldu.

Bu esnada Akdeniz ülkeleri alev aldı. Türkiye'den Yunanistan'a, İtalya'dan İspanya'ya birçok ülkedeki dev orman yangınları yerleşim yerlerini kül etti.

Avrupa genelinde binden fazla kişi sıcaklardan dolayı yaşamını yitirirken, Bursa'daki orman yangınları hala devam ediyor.

Merkezi bölgelerden Hunan’a ve kuzeydeki İç Moğolistan’a kadar birçok eyalette yağışların etkisi hissedildi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülke genelinde 41 nehirde taşkın yaşandığını duyurdu. Küçük ve orta büyüklükteki akarsularla dağ seli tehlikesine karşı uyarı yayımlandı.

Bu esnada aşırı kuraklık Yunanistan'ı vurdu. Atina'nın doğusundaki ormanlar cayır cayır yanarken Yunan hükümeti hem adalarda devam eden hem de anakaraya yayılan yangınlara erişemedi.

Kuraklıktan dolayı büyük bir hızla yayılan yangınlara vatandaş müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Çiftçiler, yayılan yangınlar nedeniyle tarım alanlarıyla çiftliklerini boşalttı. Binlerde inek ve keçi telef oldu.

Pekin’in banliyölerinden Miyun’da ani sellerin köyleri basması ve heyelanlar nedeniyle 4 bin 400’den fazla kişi tahliye edildi.

Miyun’daki bir yaşlı bakım merkezinde su seviyesinin çatılara yaklaşması üzerine çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri binaya yüzerek ulaştı ve halatlar yardımıyla 48 kişiyi tahliye etti. Çin’in WeChat platformunda paylaşılan görüntülerde, Miyun’da yolların sular altında kaldığı ve araçların yüzdüğü görüldü.

Bazı binaların alt katları tamamen suya gömüldü. Elektrik kesintileri 10 binden fazla kişiyi etkiledi.

Akdeniz çevresinde ise hava sıcaklıkları 50 dereceyi geçti. Mersin ve Adana'da rekorlar kırılırken Bursa'daki yangınlara müdahale etmeye çalışan vatandaş, sıcaktan bayıldı.

Bursa'da vatandaş yağmur duasına çıkarken itfaiye ekipleri ve yangın uçakları 24 saat çalıştı. Ancak tüm bu çabalara rağmen yangınlarının önüne geçilemedi.

Pekin, Pazartesi günü en yüksek seviyede sel alarmı verirken Türkiye alevlerle savaşmaya devam etti.

Meteoroloji servisi, yağmurun özellikle gece yarısından sonra artacağını ve altı saat içinde birçok noktada 150 mm’nin üzerinde, bazı bölgelerde ise 300 mm’yi aşan yağış beklediğini duyurdu.

Bu esnada Çeşme'de su kullanımına kısıtlama getirildi. Çin sular altında kalırken, Türkiye'de içilecek su bile kalmadı.